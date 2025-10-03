Бюст Лермонтова вернулся в одноименный сквер после реставрации

03.10.2025 | 12:45

В Лермонтовский сквер вернулся бюст поэта, который 21 августа демонтировали и увезли в мастерскую на реставрацию.

Тогда рабочие разобрали и основание памятника, нуждавшееся в восстановлении. Теперь оно укреплено и облицовано плиткой. Процесс находится на финальной стадии. Завершить обновление объекта культуры обещали как раз в октябре.

Бюст Михаила Юрьевича Лермонтова создан скульптором Ильей Гинцбургом. Автор изобразил поэта в мундире Тенгинского полка без эполет, с четко выделяющимся ремнем от кавказской шашки.

Композицию открыли в 1892 году. Она считается одной из старейших в областном центре.

15 октября (по старому стилю - 3 октября) исполняется 211 лет со дня рождения Лермонтова. Он появился на свет в 1814 году в Москве, но детские годы, с 1815-го по 1827-й, провел в Пензенской губернии, в усадьбе бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой.

Так сложилось, что именно здесь прошла половина его короткой жизни. Как известно, в 26 лет он погиб на дуэли в Пятигорске.