Сетевое издание|18+|Пятница|3 окт 2025|13:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |

Культура

Бюст Лермонтова вернулся в одноименный сквер после реставрации

Печать
Telegram

В Лермонтовский сквер вернулся бюст поэта, который 21 августа демонтировали и увезли в мастерскую на реставрацию.

Бюст Лермонтова вернулся в одноименный сквер после реставрации

Тогда рабочие разобрали и основание памятника, нуждавшееся в восстановлении. Теперь оно укреплено и облицовано плиткой. Процесс находится на финальной стадии. Завершить обновление объекта культуры обещали как раз в октябре.

Бюст Лермонтова вернулся в одноименный сквер после реставрации

Бюст Михаила Юрьевича Лермонтова создан скульптором Ильей Гинцбургом. Автор изобразил поэта в мундире Тенгинского полка без эполет, с четко выделяющимся ремнем от кавказской шашки.

Бюст Лермонтова вернулся в одноименный сквер после реставрации

Композицию открыли в 1892 году. Она считается одной из старейших в областном центре.

Бюст Лермонтова вернулся в одноименный сквер после реставрации

15 октября (по старому стилю - 3 октября) исполняется 211 лет со дня рождения Лермонтова. Он появился на свет в 1814 году в Москве, но детские годы, с 1815-го по 1827-й, провел в Пензенской губернии, в усадьбе бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой.

Так сложилось, что именно здесь прошла половина его короткой жизни. Как известно, в 26 лет он погиб на дуэли в Пятигорске.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети