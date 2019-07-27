27.07.2019 | 11:51

В Пензенской области еще три специалиста стали участниками программы «Земский доктор».

В марте к работе в поликлинике № 3 Города Спутника приступили врач-онколог и акушер-гинеколог. Население микрорайона постоянно растет, поэтому квалифицированные специалисты, способные оказать полноценную медицинскую помощь, здесь очень важны.

Третий участник программы - врач-терапевт. Она трудоустроилась в мае и сейчас осуществляет прием в амбулатории села Засечного. По ее словам, пациентов много, численность обслуживаемого населения более 5 000 человек.

«В августе - сентябре на работу в структурные подразделения Пензенской районной больницы придут еще 5 участковых врачей-терапевтов», - уточнили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Программа «Земский доктор» предусматривает единовременные выплаты медикам, отправляющимся работать в села: врачам - 1 миллион рублей, фельдшерам и медсестрам - 500 тысяч.