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Общество | В Пензенской области еще три врача приступили к работе в селе

27.07.2019|11:51
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В Пензенской области еще три специалиста стали участниками программы «Земский доктор».

В марте к работе в поликлинике № 3 Города Спутника приступили врач-онколог и акушер-гинеколог. Население микрорайона постоянно растет, поэтому квалифицированные специалисты, способные оказать полноценную медицинскую помощь, здесь очень важны.

Третий участник программы - врач-терапевт. Она трудоустроилась в мае и сейчас осуществляет прием в амбулатории села Засечного. По ее словам, пациентов много, численность обслуживаемого населения более 5 000 человек.

«В августе - сентябре на работу в структурные подразделения Пензенской районной больницы придут еще 5 участковых врачей-терапевтов», - уточнили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Программа «Земский доктор» предусматривает единовременные выплаты медикам, отправляющимся работать в села: врачам - 1 миллион рублей, фельдшерам и медсестрам - 500 тысяч.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость|27.07.2019 12:09|

Спутник - не выселки за 200 км. от Пензы. Приблатнённое село.

Сами пишете Город Спутник и там клёво на самом деле.

Имя: Гость
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