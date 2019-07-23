23.07.2019 | 18:19

Жители Шемышейского района получили возможность обратиться со своими проблемами напрямую к губернатору области. Иван Белозерцев провел там личный прием граждан.

Мария Пискарева попросила разобраться в сложной ситуации. Ее дом из-за ветхости должны расселить только через несколько лет, хотя по некоторым документам он уже давно признан непригодным для проживания.

«Работала специальная межведомственная комиссия, она признала дом аварийным и подлежащим сносу», - рассказала женщина.

«Вам необходимо инициировать обращение в ваш, шемышейский суд, суд примет решение включить его с 2013 года, тогда по решению суда мы его включаем. И никто возражать не будет. Для нас все жители Пензенской области важны, кто находится в этой программе, программе расселения аварийного жилья», - отметил Иван Белозерцев.

А вот у многодетной мамы Любови Бердужовой другая проблема.

«Нам предлагают в деревне землю, а мы не хотим, хотим только в Шемышейке, потому что у нас дети уже большие. А прописаны в Армиеве», - поделилась Любовь Бердужова.

«Если вы пропишетесь сегодня в Шемышейке, то в Шемышейке вы будете иметь право на этот земельный участок и администрация Шемышейского района обязана вас обеспечить этим земельным участком», - пояснил Иван Белозерцев.

Все обращения граждан в ближайшее время будут детально рассмотрены, и людям помогут найти решение проблем.