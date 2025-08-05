Сетевое издание|18+|Вторник|5 авг 2025|18:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензе к октябрю снесут 4 аварийных дома

Печать
Telegram

В Пензе продолжается снос расселенных аварийных домов. Сейчас работы идут на улице Чаадаева, 6а, и в проезде Павлова, 2.

«Планируем эти объекты, а также на улице Ботанической, 24, и в проезде Жемчужном, 9, завершить к октябрю», - сообщил глава города Олег Денисов на своих страницах в соцсетях во вторник, 5 августа.

В Пензе к октябрю снесут 4 аварийных дома

Кроме того, до конца года должны заключить контракты на снос еще 2 ветхих многоквартирных домов - на Каракозова, 2, и Локомотивной, 13а.

В Пензе к октябрю снесут 4 аварийных дома

«На Лунинской, 8, осталось вывезти мусор. Уже очищены площадки после сноса на улицах Павлова, 40, Совхоз-Техникум, 11, и в 5-м Виноградном проезде, 4», - уточнил Олег Денисов.

Затем будут думать над дальнейшим развитием освобожденных территорий.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото и видео из TG-канала Олега Денисова
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте