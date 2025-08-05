В Пензе к октябрю снесут 4 аварийных дома

05.08.2025 | 18:21

В Пензе продолжается снос расселенных аварийных домов. Сейчас работы идут на улице Чаадаева, 6а, и в проезде Павлова, 2.

«Планируем эти объекты, а также на улице Ботанической, 24, и в проезде Жемчужном, 9, завершить к октябрю», - сообщил глава города Олег Денисов на своих страницах в соцсетях во вторник, 5 августа.

Кроме того, до конца года должны заключить контракты на снос еще 2 ветхих многоквартирных домов - на Каракозова, 2, и Локомотивной, 13а.

«На Лунинской, 8, осталось вывезти мусор. Уже очищены площадки после сноса на улицах Павлова, 40, Совхоз-Техникум, 11, и в 5-м Виноградном проезде, 4», - уточнил Олег Денисов.

Затем будут думать над дальнейшим развитием освобожденных территорий.