На здании «Империи» на площади Ленина появится надпись

09.07.2025 | 16:48

Региональное министерство по охране памятников истории и культуры утвердило охранное обязательство для собственника бывшего торгового дома на Московской, 73 (ТЦ «Империя»).

Здание является объектом культурного наследия. На нем нужно разместить соответствующую надпись.

Кроме того, собственник должен поддерживать строение в надлежащем состоянии, следить за чистотой и пожарной безопасностью.

«А также проводить необходимые работы по сохранению объекта культурного наследия в установленные сроки», - сообщили в министерстве.

История здания

Двухэтажный торговый корпус строился с 1899 по 1908 год на месте заключенной в трубу речки Шелаховки. В нем торговали преимущественно рыбой, благодаря водоему ее можно было хранить в живом виде. Продавали и другие товары, например тамбовские и моршанские окорока, сливочное и топленое масло, грибы, хлеб и вино.

«В советское время в здании разместился Пензенский центральный рабочий кооператив, образованный 22 марта 1924 года для торговли, организации общественного питания и снабжения трудящихся сельхозпродуктами. Он просуществовал до апреля 1931 года.

В 1930-х годах здесь располагалась швейная фабрика им. К. Цеткин, организованная в 1929 году. После нее в здании размещались ателье «Силуэт» и магазин женской одежды «Татьяна», - говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы.

Затем фасад закрыли киноэкраном, на котором иногда показывали фильмы. Есть мнение, что такое решение спасло здание от сноса (считалось, что архитектура диссонирует с образом главной площади социалистического города).

Современный облик строение получило в 2009 году. Была проведена реконструкция, надстроен мансардный этаж. Тогда же появились дополнительные входы и летняя веранда у торца.