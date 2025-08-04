Архитектор показал гостиничный номер «Интуриста» изнутри

04.08.2025 | 15:08

В понедельник, 4 августа, в Пензе стартовал демонтаж советского долгостроя - так и не открывшейся гостиницы «Интурист» на улице Пушкина.

Архитектор Сергей Попрядухин, побывавший внутри, показал, в каком состоянии находится номерной фонд.

Он снял на камеру коридор и один из стандартных номеров, обратив внимание на очень низкую высоту этажей.

«Я даже не знаю, по каким это канонам строилось, но здесь нет и 2,50 м. В принципе, высота ниже стандартного жилья эконом- и комфорт-класса. С учетом подвесного потолка будет очень низко», - отметил архитектор.

Бросается в глаза и бетонное перекрытие между этажами, покрытое грибком. «Речь о восстановлении, лечении этих несущих конструкций, наверное, не идет», - добавил Сергей Попрядухин.

Он подчеркнул, что снял видео в первую очередь «для приверженцев того мнения, что гостиницу нужно было восстановить и использовать, что снос был совершенно необязателен».

Объект давно пытались реанимировать, но безуспешно. Так, в 2013 году губернатор Василий Бочкарев и генеральный директор ООО «Ташир Инвест» Алексей Ломоносов подписали протокол о намерениях на 2013-2014 годы. Компания должна была вложить 80 млн долларов в открытие многофункционального торгово-офисно-развлекательного центра на базе гостиничного комплекса «Интурист». Однако что-то пошло не так.

Позднее вопросом занимался другой губернатор, Иван Белозерцев. В 2017 году он встретился с представителем того же «Ташира». Стороны договорились о завершении строительства здания, были даже представлены возможные решения по его реконструкции, но действий за этим не последовало.

Потом тема обсуждалась в конце 2019 года. «Есть песня «Не сыпь мне соль на рану» - так же хочется сказать по долгострою «Интурист». Я два раза встречался с собственником этого объекта, он пребывает в Москве», - заявлял Иван Белозерцев, отвечая на вопросы про «Интурист». Сообщалось, что якобы есть согласие владельца на восстановление и ввод здания в эксплуатацию. Он попросил прилегающий к гостинице участок для организации подземной стоянки, кафе. Проект был завершен и проходил экспертизу.

Однако дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

К нему возвращались весной 2023 года. Заммэра Пензы Юлия Ляпина рассказала, что собственники пытаются продать объект, но безуспешно. «Сейчас, как я понимаю, ведутся переговоры с несколькими потенциальными покупателями», - подчеркивала она.

В мае 2025 года появилась информация о том, что здание «Интуриста» выкупила местная строительная фирма, планирующая снести объект.