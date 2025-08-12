Дом на улице Павлова в Пензе скоро исчезнет с лица земли

12.08.2025 | 18:53

На улице Павлова в Пензе (микрорайон Черкассы) продолжается снос аварийного дома, жителей которого переселили в Зарю.

Внутри было 9 квартир. Работы начались после 15 июля и должны завершиться к октябрю.

К тому же сроку необходимо демонтировать ветхие дома на улицах Чаадаева, 6а, Ботанической, 24, и в Жемчужном проезде, 9.

Ранее сообщалось, что уже снесены дома на улицах Павлова, 40, Совхоз-Техникум, 11, Лунинской, 8, и в 5-м Виноградном проезде, 4.

«До конца года Управление ЖКХ Пензы намерено заключить контракты на реализацию аналогичных мероприятий на улицах Каракозова, 2, и Локомотивной, 13а», - уточнили в администрации города.