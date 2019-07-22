В 2019 году на покупку учебников для школьников в бюджете Пензенской области было заложено 118 млн 887 тыс. рублей.
«Все средства законтрактованы, отданы непосредственно образовательным организациям. 263 964 учебника уже начинают поступать. Покупаем их напрямую у издательств, без посредников», - доложил министр образования Александр Воронков на планерке в правительстве в понедельник, 22 июля.
Губернатор Иван Белозерцев потребовал доставить учебники в школы не 3 или 10 сентября, а до 25-28 августа, чтобы никто из родителей не переживал.
«У нас будет стопроцентная обеспеченность учебниками. В Сосновоборский, Камешкирский, Вадинский, Земетчинский и другие районы они уже начали поступать», - заверил министр.
Также ученики вторых-пятых классов получат бесплатные дневники: их привезут во все школы уже в августе.
118 млн 887 тыс. рублей./263 964 учебника = 450 рублей. Не дороговато ли за один учебник?