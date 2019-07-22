Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|22 июл 2019|13:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+23oC
+24oC
Завтра | Дождь |
  70.82  |  $  63.12
 

Общество | В школы Пензенской области учебники поступят до конца августа

22.07.2019|10:00
Печать

В 2019 году на покупку учебников для школьников в бюджете Пензенской области было заложено 118 млн 887 тыс. рублей.

«Все средства законтрактованы, отданы непосредственно образовательным организациям. 263 964 учебника уже начинают поступать. Покупаем их напрямую у издательств, без посредников», - доложил министр образования Александр Воронков на планерке в правительстве в понедельник, 22 июля.

Губернатор Иван Белозерцев потребовал доставить учебники в школы не 3 или 10 сентября, а до 25-28 августа, чтобы никто из родителей не переживал.

«У нас будет стопроцентная обеспеченность учебниками. В Сосновоборский, Камешкирский, Вадинский, Земетчинский и другие районы они уже начали поступать», - заверил министр.

Также ученики вторых-пятых классов получат бесплатные дневники: их привезут во все школы уже в августе.

0
0
0
0
 
Гость|22.07.2019 10:38|

118 млн 887 тыс. рублей./263 964 учебника = 450 рублей. Не дороговато ли за один учебник?

Гость|22.07.2019 11:06|

А для школы всегда так,когда работал в школе получил плакаты с учколлектора,так плакат получился по 400 р,а в посылторге можно было выписать за 60 руб.

Гость|22.07.2019 11:13|

Кто дружит с арифметикой посмеётся.

Гость|22.07.2019 11:31|

Что-то губернатора, заксобр и главу администрации зачастили показывать? К выборам что-ли готовятся? Или другая причина "кипучей" деятельности?

Гость|22.07.2019 11:39|

Учебники точно поступят в школы? Или как с речными трамвайчиками будет?

Гость|22.07.2019 11:43|

penzainform.ru писал(a):

Губернатор Иван Белозерцев потребовал
"потребовал", "запретил" - что-то Иван не на шутку разбушевался... Погода что ли так на него действует, или успокоительное в санкционный список попало?

Гость|22.07.2019 12:06|

penzainform.ru писал(a):

чтобы никто из родителей не переживал.
Заступник наш!

Гость|22.07.2019 12:09|

Толку от этих учебников. Хороший репетитор научит по поваренной книге.

Гость|22.07.2019 12:28|

Ну, не скажи! Регулярно собрание начинается с возмущений, какие плохие учебники, какое начальство фиговое и т.д. Вот думаю, может, как у танцора...

Гость|22.07.2019 13:19|

Иван -ГРОЗНЫЙ,А-ха-ха.

Гость|22.07.2019 13:20|

Эти понедельники,взять и отменить!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!