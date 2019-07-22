22.07.2019 | 10:47

Тему очистки зеленой зоны на Западной Поляне в Пензе - от улиц Попова и Ленинградской до Окружной - поднял губернатор Иван Белозерцев на планерке в правительстве в понедельник, 22 июля.

«Неоправданно затянули, даже не приступали! А договаривались, что приступим, что дорожные компании поучаствуют. Ничего не делается сегодня, так не должно быть», - обратился глава региона к руководству Пензы.

По его словам, и три года назад тоже можно было не приступать, ссылаясь на отсутствие денег, и тогда никакую работу так и не выполнили бы. Но решение было принято, средства найдены - и результат налицо.

«Давайте-ка ищите решение, и на следующей неделе по этой проблеме отдельно соберемся. Средства из бюджета должны быть заложены, должна быть программа и проектно-сметная документация», - предупредил Иван Белозерцев и. о. главы администрации Пензы Сергея Волкова.

Тема расчистки территории в 26 гектаров обсуждалась в марте на сессии Пензенской городской думы. В частности, речь шла о необходимости провести лесопатологическую экспертизу.

В июле на деревьях в лесном массиве на Западной Поляне по результатам обследования появились метки, поставленные краской. Одна точка означает, что дерево признано аварийным и подлежит сносу, две точки - требуется проведение обрезки сухих веток на данном экземпляре, три точки - необходимо кронирование дерева.