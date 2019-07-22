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Общество | В Пензе ускорят работы по расчистке западнополянского леса

22.07.2019|10:47
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Тему очистки зеленой зоны на Западной Поляне в Пензе - от улиц Попова и Ленинградской до Окружной - поднял губернатор Иван Белозерцев на планерке в правительстве в понедельник, 22 июля.

«Неоправданно затянули, даже не приступали! А договаривались, что приступим, что дорожные компании поучаствуют. Ничего не делается сегодня, так не должно быть», - обратился глава региона к руководству Пензы.

По его словам, и три года назад тоже можно было не приступать, ссылаясь на отсутствие денег, и тогда никакую работу так и не выполнили бы. Но решение было принято, средства найдены - и результат налицо.

«Давайте-ка ищите решение, и на следующей неделе по этой проблеме отдельно соберемся. Средства из бюджета должны быть заложены, должна быть программа и проектно-сметная документация», - предупредил Иван Белозерцев и. о. главы администрации Пензы Сергея Волкова.

Тема расчистки территории в 26 гектаров обсуждалась в марте на сессии Пензенской городской думы. В частности, речь шла о необходимости провести лесопатологическую экспертизу.

В июле на деревьях в лесном массиве на Западной Поляне по результатам обследования появились метки, поставленные краской. Одна точка означает, что дерево признано аварийным и подлежит сносу, две точки - требуется проведение обрезки сухих веток на данном экземпляре, три точки - необходимо кронирование дерева.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|22.07.2019 11:05|

Правильный заголовок: В Пензе ускорят работы по очистке западнополянского леса от травы и деревьев.

Гость|22.07.2019 11:09|

Очередная дурь

Гость|22.07.2019 11:17|

Чистить надо и быстро, выборы на носу. Как пойдут за Единую Россию голосовать. А вдруг ветка или сук упадёт на избирателя.

Гость|22.07.2019 11:20|

нормальная инициатива. вы посмотрите в эту лесную зону - там гнилые деревья вповалку лежат. давно пора там порядок навести. мне очень нравится как сделали начало аллеи

Гость|22.07.2019 11:24|

Где 100автобусов?хватит какой то фигнёй заниматься

Гость|22.07.2019 11:27|

Расчистить от растительности и срочно уложить бордюрный камень!

Гость|22.07.2019 11:28|

вырубить всё на хрен

Гость|22.07.2019 11:28|

Гость писал(a):

Где 100автобусов?хватит какой то фигнёй заниматься
Он на автобусах не ездит, ему сугубо фиолетово.

Гость|22.07.2019 11:30|

Гость писал(a):

вырубить всё на хрен
через пару лет так и сделают. Продадут застройщику и кирдык лесу.

Гость|22.07.2019 11:33|

Гость писал(a):

через пару лет так и сделают. Продадут застройщику и кирдык лесу.
Давно пора этот лесок осваивать, город всё-таки а не захолустье.

Гость|22.07.2019 11:34|

За все хватаются, но ничего в Пензе до конца не доводят! Посмотрите на хлам и развалины на Набережной Суры! Три года ковыряются, а обещанный результат до 1 сентября мы так и не дождемся! Лучше бы дороги, набережную, цирк, фонтан, Леонидовский путепровод, Бакунинский, Бригадирский и Гагаринские мосты, аэропорт, Дом офицеров,смотровую у Первопоселенца, Советскую площадь и памятник борцам Революции, скверы сказок и Славы довели до конца, чем заниматься очередным никому не нужным освоением денег в самый разгар летнего сезона Заниматься. Деревья обычно пилят весной и осенью после листопада, но никак не летом!

Гость|22.07.2019 11:36|

Ну наверное уже больше не продадут. Законы стали другими а лес почистить надо а то бурелом один и дорожки по возможности заасфальтировать некоторые надо.

Гость|22.07.2019 11:36|

Гость писал(a):

Лучше бы дороги, набережную, цирк, фонтан, Леонидовский путепровод, Бакунинский, Бригадирский и Гагаринские мосты, аэропорт, Дом офицеров,смотровую у Первопоселенца, Советскую площадь и памятник борцам Революции, скверы сказок и Славы довели до конца,
Не нужно. Там и так нормально, и спешить незачем.

Гость|22.07.2019 11:37|

Гость писал(a):

Деревья обычно пилят весной и осенью после листопада, но никак не летом!
Видно появились неосвоенные деньги из Москвы, которые срочно надо распилить

Гость|22.07.2019 11:37|

А аллею новым асфальтом?

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