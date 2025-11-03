Общество

Полицейские рассказали о новой убедительной схеме мошенничества

Печать
Telegram

Аферисты начали выдавать себя по телефону за бухгалтеров муниципальных образований. Они сообщают жертвам о якобы положенных выплатах и приглашают в администрацию для оформления документов.

«Называют время записи, номер кабинета и поясняют, что дистанционно это сделать нельзя. В конце разговора, как бы спохватившись, просят продиктовать паспортные данные якобы для оформления временного пропуска. Все выглядит настолько официально, что усомниться трудно», - рассказал Telegram-канал МВД РФ «Вестник киберполиции».

При этом часто во время звонка у человека выманивают коды и пароли для доступа к аккаунтам. Затем аферисты действуют по распространенному сценарию: представляются силовиками, сообщают об утечке данных, финансировании террористов и тому подобном.

Полицейские отмечают, что распознать обман на начальном этапе трудно.

«Комбинация официального языка, конкретики (номер кабинета, должность) и ожидания бюрократических процедур снижает бдительность - человек воспринимает просьбу как рутинную служебную формальность», - подчеркнули в МВД.

Специалисты призывают проверять всю поступающую по телефону информацию через официальные источники.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети