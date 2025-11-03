Полицейские рассказали о новой убедительной схеме мошенничества

03.11.2025 | 15:40

Аферисты начали выдавать себя по телефону за бухгалтеров муниципальных образований. Они сообщают жертвам о якобы положенных выплатах и приглашают в администрацию для оформления документов.

«Называют время записи, номер кабинета и поясняют, что дистанционно это сделать нельзя. В конце разговора, как бы спохватившись, просят продиктовать паспортные данные якобы для оформления временного пропуска. Все выглядит настолько официально, что усомниться трудно», - рассказал Telegram-канал МВД РФ «Вестник киберполиции».

При этом часто во время звонка у человека выманивают коды и пароли для доступа к аккаунтам. Затем аферисты действуют по распространенному сценарию: представляются силовиками, сообщают об утечке данных, финансировании террористов и тому подобном.

Полицейские отмечают, что распознать обман на начальном этапе трудно.

«Комбинация официального языка, конкретики (номер кабинета, должность) и ожидания бюрократических процедур снижает бдительность - человек воспринимает просьбу как рутинную служебную формальность», - подчеркнули в МВД.

Специалисты призывают проверять всю поступающую по телефону информацию через официальные источники.