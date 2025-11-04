Зарабатывать баллы для пенсии станет сложнее

Правительство Российской Федерации установило новую единую предельную величину базы для исчисления страховых взносов. Постановление № 1705 от 30 октября 2025 года, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации, вступает в силу с 1 января 2026 года.
Согласно тексту документа, порог базы для начисления страховых взносов, перечисляемых работодателями за сотрудников в бюджет Социального фонда России, будет повышен до 2 979 000 рублей. По сравнению с лимитом 2025 года, который составлял 2 759 000 рублей, увеличение составит 7,97%.
Именно от размера единой предельной базы зависит стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), или пенсионного балла, который работник может заработать в течение года.
Максимальное количество ИПК, которое можно получить за 12 месяцев, ограничено десятью баллами. В 2025 году для получения максимальных 10 ИПК требовалась ежемесячная заработная плата до вычета налогов около 230 000 рублей. Для получения одного ИПК ежемесячный доход должен был составлять не менее 23 000 рублей.
Повышение единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов ведет к росту стоимости пенсионного балла.
«С 2026 года для сохранения прежнего уровня получаемых пенсионных баллов заработная плата работника должна вырасти минимум на 8%. В противном случае фактическое количество начисленных за 2026 год пенсионных баллов уменьшится», - пояснил экономист Герман Ткаченко.
С 2026 года, чтобы заработать один ИПК, месячная зарплата сотрудника до вычета налогов должна составлять 24 825 рублей. Для достижения годового максимума в десять пенсионных баллов ежемесячный доход работника должен быть не ниже 248 250 рублей до уплаты налогов.
