4 ноября в Пензенской области будет туманно

Во вторник, 4 ноября, жителей Пензенской области ждет прохладный и пасмурный день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.
Ночью столбики термометров покажут -3...+2 градуса. Днем температура поднимется до +8, к вечеру похолодает до +4.
Ветер подует с юга со скоростью до 14 метров в секунду.
Местами возможен туман, осадков не ожидается.
4 ноября в народном календаре называли коротко - Казанская. Этот день считался рубежом осени и зимы. Если шел дождь, то готовились к скорому наступлению зимы. «На Казанскую мороз невелик, да стоять не велит», примечали предки.
