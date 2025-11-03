Общество

4 ноября в Пензенской области будет туманно

Печать
Telegram

Во вторник, 4 ноября, жителей Пензенской области ждет прохладный и пасмурный день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут -3...+2 градуса. Днем температура поднимется до +8, к вечеру похолодает до +4.

Ветер подует с юга со скоростью до 14 метров в секунду.

Местами возможен туман, осадков не ожидается.

4 ноября в народном календаре называли коротко - Казанская. Этот день считался рубежом осени и зимы. Если шел дождь, то готовились к скорому наступлению зимы. «На Казанскую мороз невелик, да стоять не велит», примечали предки.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети