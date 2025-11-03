4 ноября в Пензенской области будет туманно

03.11.2025 | 16:00

Во вторник, 4 ноября, жителей Пензенской области ждет прохладный и пасмурный день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут -3...+2 градуса. Днем температура поднимется до +8, к вечеру похолодает до +4.

Ветер подует с юга со скоростью до 14 метров в секунду.

Местами возможен туман, осадков не ожидается.

4 ноября в народном календаре называли коротко - Казанская. Этот день считался рубежом осени и зимы. Если шел дождь, то готовились к скорому наступлению зимы. «На Казанскую мороз невелик, да стоять не велит», примечали предки.