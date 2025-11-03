В Никольском районе ввели в эксплуатацию мост через реку Айву

03.11.2025 | 12:53

В Никольском районе завершился ремонт моста через реку Айву на 37-м километре дороги Городище - Никольск - Ночка, рядом с селом Тюнарь. Об этом сообщили в региональном минстрое.

Мост протяженностью около 90 метров построен в 1973 году. С тех пор он пришел в негодность: и само полотно, и ограждения, и водоотводные устройства нуждались в ремонте. Поэтому объект включили в план на 2025 год.

Специалисты заменили консольные части, привели в порядок полотно, устроили гидроизоляцию.

«Обеспечен водоотвод. Восстановлено укрепление конусов, находившихся в ненормативном состоянии», - рассказали в министерстве.

В июле на этом мосту случилось ДТП: 57-летний водитель грузовика Hino врезался в дорожное ограждение, пострадали два человека.