В Засечном на улице Семейной заметили карбыша

01.11.2025 | 08:18

Житель села Засечного заметил необычное животное на улице Семейной. Кадры встречи выложили в Сеть.

Животное, похожее на очень крупного домашнего хомяка, увидели вечером. Оно пересекало тротуар, испугалось человека и побежало на газон.

Автор видео предположил, что ему попался на глаза называемый лесной хомяк, известный в народе как карбыш.

Это самый крупный вид хомяков, распространенный в луго- и лесостепях Евразии. Длина тела взрослых самцов может достигать 34 см, а масса в среднем 700 г.

У карбыша яркий окрас шкуры: верх тела рыжевато-бурый, брюшко черное. Спереди на боках - большие светлые пятна, как правило, разделенные участком черного меха.

Карбыш может наносить ущерб садоводству. Для человека он опасен тем, что способен переносить различные заболевание, в том числе лептоспироз.