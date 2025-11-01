В Засечном на улице Семейной заметили карбыша

Житель села Засечного заметил необычное животное на улице Семейной. Кадры встречи выложили в Сеть.
Животное, похожее на очень крупного домашнего хомяка, увидели вечером. Оно пересекало тротуар, испугалось человека и побежало на газон.
Автор видео предположил, что ему попался на глаза называемый лесной хомяк, известный в народе как карбыш.
Это самый крупный вид хомяков, распространенный в луго- и лесостепях Евразии. Длина тела взрослых самцов может достигать 34 см, а масса в среднем 700 г.
У карбыша яркий окрас шкуры: верх тела рыжевато-бурый, брюшко черное. Спереди на боках - большие светлые пятна, как правило, разделенные участком черного меха.
Карбыш может наносить ущерб садоводству. Для человека он опасен тем, что способен переносить различные заболевание, в том числе лептоспироз.
