В Никольске открыли обновленную женскую консультацию

03.11.2025 | 11:24

На базе Никольской районной больницы открылась обновленная женская консультация. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Пациенток ждут на прием акушеры-гинекологи, терапевты и врачи функциональной диагностики.

Помещения оборудованы современными аппаратами УЗИ, кольпоскопами, фетальными мониторами и другой медицинской техникой. Медицинскую помощь оказывают бесплатно по полису ОМС, подчеркнули в министерстве.

Также в консультации есть зоны ожидания с мягкой мебелью и просторные санузлы.

«В этом году в Пензенской области уже открыли шесть современных женских консультаций, и совсем скоро еще два центра женского здоровья в Кузнецке и Лунино начнут принимать первых пациенток», - рассказала первый заместитель министра Марина Воробьева.

Ранее обновленная женская консультация открылась на базе Белинской районной больницы.