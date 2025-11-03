В Никольске открыли обновленную женскую консультацию

На базе Никольской районной больницы открылась обновленная женская консультация. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Пациенток ждут на прием акушеры-гинекологи, терапевты и врачи функциональной диагностики.
Помещения оборудованы современными аппаратами УЗИ, кольпоскопами, фетальными мониторами и другой медицинской техникой. Медицинскую помощь оказывают бесплатно по полису ОМС, подчеркнули в министерстве.
Также в консультации есть зоны ожидания с мягкой мебелью и просторные санузлы.
«В этом году в Пензенской области уже открыли шесть современных женских консультаций, и совсем скоро еще два центра женского здоровья в Кузнецке и Лунино начнут принимать первых пациенток», - рассказала первый заместитель министра Марина Воробьева.
Ранее обновленная женская консультация открылась на базе Белинской районной больницы.
Новости по теме
- У жителей Пензенской области большой риск возникновения инсульта
- В Пензе больше 60% взрослых поликлиник требуют капремонта
- В Пензенской области будут бороться со сбоями при записи на прием к врачу
- Начала строительства детской поликлиники на ГПЗ ожидают в 2027-м
- В Пензе спасли 15-летнюю девочку с пневмококковым менингитом
- В Пензе отсутствие интернета затрудняет врачам прием пациентов
- В Пензе врачи смогут брать с собой УЗИ-сканер для осмотра детей
- Стало известно, как медики будут работать в праздники
- Обнародован график работы детских поликлиник в праздники
- В Пензенской районной больнице завершают ремонт отделений
Последние новости
- 4 ноября в Пензенской области будет туманно
- Полицейские рассказали о новой убедительной схеме мошенничества
- В Никольском районе ввели в эксплуатацию мост через реку Айву
- «Термодом» предлагает квартиру для большой семьи с выгодой в 800 тысяч
- 3 ноября в Пензенской области будет сухим и почти безветренным
- В УЖКХ Пензы объяснили, почему намерены поливать дороги до морозов
- У жителей Пензенской области большой риск возникновения инсульта
- Перечислены улицы Пензы, где 3 ноября не будет электричества
- В Пензенской области начался новый месячник по благоустройству
- 2 ноября в Пензенской области похолодает
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!