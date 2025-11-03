Общество

В Никольске открыли обновленную женскую консультацию

Печать
Telegram

На базе Никольской районной больницы открылась обновленная женская консультация. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Пациенток ждут на прием акушеры-гинекологи, терапевты и врачи функциональной диагностики.

Помещения оборудованы современными аппаратами УЗИ, кольпоскопами, фетальными мониторами и другой медицинской техникой. Медицинскую помощь оказывают бесплатно по полису ОМС, подчеркнули в министерстве.

В Никольске открыли обновленную женскую консультацию

Также в консультации есть зоны ожидания с мягкой мебелью и просторные санузлы.

«В этом году в Пензенской области уже открыли шесть современных женских консультаций, и совсем скоро еще два центра женского здоровья в Кузнецке и Лунино начнут принимать первых пациенток», - рассказала первый заместитель министра Марина Воробьева.

Ранее обновленная женская консультация открылась на базе Белинской районной больницы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото областного минздрава
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети