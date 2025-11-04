5 ноября жителей Пензенской области ждет дождливая погода

04.11.2025 | 16:00

В среду, 5 ноября, в Пензенской области будет пасмурно и дождливо. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров задержатся на отметках 0...+5 градусов. Днем потеплеет до +9, к вечеру температура опустится до +5.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 11 метров в секунду. Местами возможен небольшой дождь.

По словам начальника отдела прогнозирования Приволжского УГМС Светланы Иванковой, на этой неделе в регионе ожидается затишье в непогоде.

«Этому поспособствует влияние поля повышенного атмосферного давления. Все погодные изменения будут проходить на фоне повышенного температурного режима», - сообщила она.

5 ноября в народном календаре день Якова. Предки верили - дождливая погода предвещает хороший урожай в следующем году, а снег сулит приход зимы во второй половине ноября.