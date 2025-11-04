В каменской больнице открыли обновленное наркоотделение

В Каменской центральной районной больнице имени Г. М. Савельевой завершили капитальный ремонт наркологического отделения, сообщили в региональном минздраве.
Рабочие привели в порядок крышу, покрасили стены внутри и снаружи здания, заменили облицовку и обновили системы водоснабжения, канализации и освещения. В помещениях уложили плитку и установили двери.
На ремонт двухэтажного корпуса было потрачено около 23,5 млн рублей.
«Мы довольны переездом. В палатах полностью обновлен внешний облик и установлена новая мебель, что придает помещению более современный и уютный вид», - рассказал заведующий отделением Ефрем Китюк.
Ранее в каменской больнице отремонтировали операционный блок и стационар.
Новости по теме
- В Никольском районе ввели в эксплуатацию мост через реку Айву
- В Никольске открыли обновленную женскую консультацию
- У жителей Пензенской области большой риск возникновения инсульта
- В Пензе больше 60% взрослых поликлиник требуют капремонта
- В Пензенской области будут бороться со сбоями при записи на прием к врачу
- В Пензе спасли 15-летнюю девочку с пневмококковым менингитом
- В Пензе отсутствие интернета затрудняет врачам прием пациентов
- В Наровчатском районе отремонтировали мост через Каурец
- Олег Мельниченко: Бюджет на 2026 год сохранит социальную направленность
- В Пензе врачи смогут брать с собой УЗИ-сканер для осмотра детей
Последние новости
- Путин подписал закон о круглогодичном призыве
- 5 ноября жителей Пензенской области ждет дождливая погода
- Анонсированы отключения света в Пензе 5 ноября
- С 2026 года в России будут отмечать два новых праздника
- Зарабатывать баллы для пенсии станет сложнее
- Пенсионеры могут получить налоговые вычеты из-за вкладов
- 4 ноября в Пензенской области будет туманно
- Полицейские рассказали о новой убедительной схеме мошенничества
- В Никольском районе ввели в эксплуатацию мост через реку Айву
- В Никольске открыли обновленную женскую консультацию
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!