В каменской больнице открыли обновленное наркоотделение

04.11.2025 | 14:24

В Каменской центральной районной больнице имени Г. М. Савельевой завершили капитальный ремонт наркологического отделения, сообщили в региональном минздраве.

Рабочие привели в порядок крышу, покрасили стены внутри и снаружи здания, заменили облицовку и обновили системы водоснабжения, канализации и освещения. В помещениях уложили плитку и установили двери.

На ремонт двухэтажного корпуса было потрачено около 23,5 млн рублей.

«Мы довольны переездом. В палатах полностью обновлен внешний облик и установлена новая мебель, что придает помещению более современный и уютный вид», - рассказал заведующий отделением Ефрем Китюк.

Ранее в каменской больнице отремонтировали операционный блок и стационар.