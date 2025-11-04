Анонсированы отключения света в Пензе 5 ноября

04.11.2025 | 13:43

В среду, 5 ноября, в домах на нескольких улицах Пензы отключат электричество. Света не будет по адресам в центре, Заре, Маньчжурии, Подлесном, на Стреле и в Терновке.

С 8:30 до 12:00 без ресурса останутся:

- ул. Кошевого, 1-28, 30-44 (четные), уч. 19; пр-д Кошевого, 1-7, 9, 10-18 (четные); ул. Нейтральная, 1, 1а, 1Б, 1д, 1е, 3-8, 10-39, 42-50 (четные), 58а; ул. 2-я Нейтральная, 23-25, 27, 29, 31; ул. Ново-Нейтральная, 1-15, 17, 19, 21; пр-д Седова, 4;

- ул. Владимира Квышко, 30; ул. Дмитрия Шорникова, 13; ул. Новоселов, уч. 425, 431, 457, 528, 588; ул. С. Кустова, 29; СНТ Заря (Заря) уч. 354, 357, 362, 368, 372, 378, 426, 435, 437, 451, 499, 503, 520, 582, 594, 595, 596, 645.

С 8:30 до 16:00:

- пр-д Володарского, 1(6), 2-5, 10, 12, стр. 4; ул. Красная, 80, 82, 84, 84а, 92-96, 98, 101, 102г; ул. Кураева, 14а, 14Б, 14в, 16, 17, 19, 22, 22/97, 22а, 25а, 28, 30, 35, 37;

- ул. Герцена, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 108, 112, 114; пер. Конный, 1, 3-9, 11, 13-21, 23, 25, 27, 29; пер. Конный/ул. Мельничная, 31/58; ул. Луначарского, 89-94, 96, 98, 99а, 100-102; ул. Мельничная, 41; ул. Пугачева, 50; ул. Теплова, 2-17, 19, 21, 23, 23Б, 25, 27; ул. Ухтомского, 68, 99, 101, 101а, 103, 103Б, 105, 105-гараж, 107, 109, 111, 113.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Дзержинского, 3.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Боровиковского, 76, 78, 80-84, 86, 88, 89, 90-94; ул. Крамского, 68, 70, 72, 74-81, 83-103 (нечетные); пр-д Крамского, 20-39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50; ул. Полтавская, 3-42, 44, 46, 48, 50, 52; 1-й Полтавский пр-д, 1-17, 19, 21; пр-д Тропинина, 2Б, 3-18.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Коробкова, 20, 20а, 22-27, 28/42, 31, 33, 33а; ул. Луговая, 2, 23-41, 43-47, 50, 52, 53, 55, к/н 729; 1-й Луговой пр-д, 2, 4; 2-й Луговой пр-д, 3-6, 9-12; 1-й пр-д МОПРа, 3, 4, 6-8; 2-й пр-д МОПРа, 7, 8; 3-й пр-д МОПРа, 2-4, 5/6; ул. Пархоменко, 3, 5, 7, 9, 9а, 13; ул. Перекоп, 1а, 3, 5, 5а, 6-15, 17, 18а, 19-22, 24-29, 31, 33; ул. Перовской, 12/11, 14, 16, 18-26 (четные), 27-33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 48а, 50-53, 55, 59, 61, 63, 65, 69, 71;

- ул. Планетная, 1а, 1, 3-12, 14, 16, 18, 20; 1-й Планетный пр-д, 1/5, 8, 10; 2-й Планетный пр-д, 2/3, 3, 5-12; Планетный пр-д, 1-4, 6-13; ул. Рязанская, 1; ул. Санитарная, 3, 5-8, 12; 1-й Санитарный пр-д, 1а, 3-6, 8, 12-14, 18; 2-й Санитарный пр-д, 3-7, 11, 13, 14; 3-й Санитарный пр-д, 1, 2/13, 4-6; 4-й Санитарный пр-д, 3-6; Санитарный пр-д, 6, 9-11; ул. Стрельбищенская, 1, 3-5, 7.

Отключения связаны с плановыми ремонтными работами на сетях, сообщили ресурсники.