С 2026 года в России будут отмечать два новых праздника

Во вторник, 4 ноября, Владимир Путин подписал указы об установлении в России двух новых праздников. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
30 апреля в стране будут отмечать День коренных малочисленных народов Российской Федерации. Цель - сберечь традиционные образ жизни, промыслы и самобытные культуры людей.
8 сентября будет Днем языков народов Российской Федерации, задача та же - сохранение и поддержка.
Отмечать их станут уже с 2026 года.
Ранее в России ввели новый праздник - День работника суда (5 ноября).
Новости по теме
- В Средней Елюзани День народного единства отметили концертом
- За празднование Хэллоуина могут оштрафовать
- Стало известно, какая судьба ждет старую елку с площади Ленина
- Стало известно, как медики будут работать в праздники
- Обнародован график работы детских поликлиник в праздники
- Из-за Дня народного единства изменится расписание поездов
- 2 ноября в Пензе пройдет фестиваль русской кухни
- Новая елка на площади Ленина: во сколько обойдется и чем украсят
- Денис Соболев поздравил работников дорожного хозяйства
- Новогоднюю елку на площади Ленина решили заменить
Последние новости
- Путин подписал закон о круглогодичном призыве
- 5 ноября жителей Пензенской области ждет дождливая погода
- В каменской больнице открыли обновленное наркоотделение
- Анонсированы отключения света в Пензе 5 ноября
- Зарабатывать баллы для пенсии станет сложнее
- Пенсионеры могут получить налоговые вычеты из-за вкладов
- 4 ноября в Пензенской области будет туманно
- Полицейские рассказали о новой убедительной схеме мошенничества
- В Никольском районе ввели в эксплуатацию мост через реку Айву
- В Никольске открыли обновленную женскую консультацию
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!