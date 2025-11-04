С 2026 года в России будут отмечать два новых праздника

04.11.2025 | 12:12

Во вторник, 4 ноября, Владимир Путин подписал указы об установлении в России двух новых праздников. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

30 апреля в стране будут отмечать День коренных малочисленных народов Российской Федерации. Цель - сберечь традиционные образ жизни, промыслы и самобытные культуры людей.

8 сентября будет Днем языков народов Российской Федерации, задача та же - сохранение и поддержка.

Отмечать их станут уже с 2026 года.

Ранее в России ввели новый праздник - День работника суда (5 ноября).