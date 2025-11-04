Пенсионеры могут получить налоговые вычеты из-за вкладов

04.11.2025 | 10:34

Россияне, которые уплатили налог на доходы физических лиц с процентов, начисленных по банковским вкладам за 2023 и 2024 годы, имеют право на применение налоговых вычетов с суммы налога.

Проценты, полученные по банковским депозитам, относятся к категории доходов, подлежащих налогообложению. Ключевой момент заключается в том, что в 2023 и 2024 годах процентный доход по вкладам включался в общую налоговую базу, пояснили в Федеральной налоговой службе.

Поэтому возможность вернуть часть уплаченного НДФЛ появилась даже у тех граждан, которые ранее не могли оформить вычеты. Это касается пенсионеров, безработных, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Они могут использовать уплаченный ранее налог на доходы для оформления наиболее востребованных видов вычетов. Социальных - расходы на лечение и образование, или имущественного вычета.

Например, неработающий пенсионер получил совокупный доход в виде процентов по вкладам за 2023 год в размере 270 тысяч рублей, при этом необлагаемая налогом часть - 150 тысяч рублей (за 2024 год - 210 тысяч рублей).

НДФЛ к уплате рассчитывается по формуле: 270 тысяч рублей - 150 тысяч рублей * 13% = 15,6 тысячи рублей. Если неработающий пенсионер потратил на лечение зубов и лекарства 120 тысяч рублей, то он сможет вернуть налоговый вычет на эту же сумму (120 тысяч рублей * 13% = 15,6 тысячи рублей).

Для получения права на вычет необходимо представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. Налоговая служба рекомендует воспользоваться сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или мобильным приложением «Налоги ФЛ».