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Общество | Строительство водопровода в поселке ЗИФ могут начать в этом году

20.07.2019|18:44
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В этом году вода в поселке ЗИФ ушла. Там никогда не было центрального водопровода, но с жидкостью для полива и технических нужд проблем не возникало - бурили скважины. Теперь почти 300 домов находятся в критическом положении.

«В скважине у нас вода закончилась, приходится ездить на Север, чтобы набирать воды. Ездит не только наш поселок. Одна колонка осталась на всем Севере, невозможно вообще набрать воды, очередь стоит. Набираем полный багажник, хватает на 2-3 дня», - пожаловался житель поселка Сергей Рожин.

Об этом и не только местные жители рассказали главе региона, которые узнал об их беде и лично приехал все посмотреть и проверить.

Для строительства центрального водопровода в поселке понадобится 70 миллионов рублей.

«Возможно, приступим к строительству в этом году. Конечно, под моим контролем, потому что деньги будут по большей части областные. Надо эти средства изыскать. Средства, конечно, очень большие, они не были запланированы на этот год - на следующий. Но сейчас приедем, будем что-то думать», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Также отремонтируют дорогу с выходом на трассу М5. Это обойдется казне в 21 миллион рублей. Примерно такая же сумма нужна жителям 4-го микрорайона Зари. Они за свой счет сделали проектно-сметную документацию для проведения им канализации. Активных жителей тоже поддержат.

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Гость|20.07.2019 19:17|

Сразу после выборов и начнут?

Гость|20.07.2019 19:58|

Гость писал(a):

Сразу после выборов и начнут?
Не начнут.

Гость|20.07.2019 20:01|

Начнут. Когда-нибудь потом!

Гость|20.07.2019 21:24|

penzainform.ru писал(a):

Примерно такая же сумма нужна жителям 4-го микрорайона Зари. Они за свой счет сделали проектно-сметную документацию для проведения им канализации.
А Заря проектировалась без канализации? Может ещё и без газа проект был?

Имя: Гость
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