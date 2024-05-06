В Пензе школьники научили прохожих носить георгиевские ленты

06.05.2024 | 15:53

В Пензе полицейские и школьники вручили горожанам символы Дня Победы и рассказали, как носить их с уважением.

В акции «Георгиевская ленточка» приняли участие сотрудники госавтоинспекции, педагоги детско-юношеского центра «Спутник» и их воспитанники, а также ЮИДовцы из лицея № 52.

Ленты активисты раздавали случайным прохожим на улицах вместе с памятками-открытками, в которых перечислены способы крепления символа на одежду, рассказала инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Олеся Сатыренко.

Попутно горожанам желали хорошего настроения, безопасных дорог и напоминали о правилах движения.

В регионе акция «Георгиевская ленточка» стартовала 24 апреля. В Пензе в первый день акции на улице Московской волонтеры вручили около 1 500 символов воинской славы. Всего к 9 мая жителям области раздадут в общей сложности более 40 000 ленточек.