Сетевое издание|18+|Понедельник|6 мая 2024|20:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Пензе школьники научили прохожих носить георгиевские ленты

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе полицейские и школьники вручили горожанам символы Дня Победы и рассказали, как носить их с уважением.

В Пензе школьники научили прохожих носить георгиевские ленты

В акции «Георгиевская ленточка» приняли участие сотрудники госавтоинспекции, педагоги детско-юношеского центра «Спутник» и их воспитанники, а также ЮИДовцы из лицея № 52.

В Пензе школьники научили прохожих носить георгиевские ленты

Ленты активисты раздавали случайным прохожим на улицах вместе с памятками-открытками, в которых перечислены способы крепления символа на одежду, рассказала инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Олеся Сатыренко.

В Пензе школьники научили прохожих носить георгиевские ленты

Попутно горожанам желали хорошего настроения, безопасных дорог и напоминали о правилах движения.

В регионе акция «Георгиевская ленточка» стартовала 24 апреля. В Пензе в первый день акции на улице Московской волонтеры вручили около 1 500 символов воинской славы. Всего к 9 мая жителям области раздадут в общей сложности более 40 000 ленточек.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте