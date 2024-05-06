Конфискованные у пензенцев машины отправляют в зону СВО

06.05.2024 | 19:16

В Пензенской области судебные приставы отправили в зону специальной военной операции автомобили, конфискованные у нарушителей закона.

С начала года бойцам передали Kia Rio и Nissan X-Trail.

Обе машины были изъяты у жителей Пензенской области, осужденных за пьяное вождение, уточнили в региональном управлении ФССП России.

Конфискованное имущество передают для обеспечения войск с 2023 года.

Подобная практика есть и в других регионах. Так, в Пермском крае приставы отправили в зону СВО «в целях оказания помощи военнослужащим» 3 автомобиля, которые изъяли у водителей за пьяную езду.

Конфискация машин была введена в КоАП в 2022 году.