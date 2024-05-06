Конфискованные у пензенцев машины отправляют в зону СВО

В Пензенской области судебные приставы отправили в зону специальной военной операции автомобили, конфискованные у нарушителей закона.
С начала года бойцам передали Kia Rio и Nissan X-Trail.
Обе машины были изъяты у жителей Пензенской области, осужденных за пьяное вождение, уточнили в региональном управлении ФССП России.
Конфискованное имущество передают для обеспечения войск с 2023 года.
Подобная практика есть и в других регионах. Так, в Пермском крае приставы отправили в зону СВО «в целях оказания помощи военнослужащим» 3 автомобиля, которые изъяли у водителей за пьяную езду.
Конфискация машин была введена в КоАП в 2022 году.
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