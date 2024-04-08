Десятки домов в Ахунах остались без холодной воды

В понедельник, 8 апреля, из-за аварии на сетях на Коннозаводской, 28, отключили воду в домах в микрорайоне Ахуны. Ресурс вернут после завершения ремонта.
Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, подачу воды ограничили с 10:00 на следующих улицах:
- Ягодная (дома № 9, 11, 21, 21а);
- Зеленая;
- Школьная;
- Вильямса;
- Мичурина (строения № 2, 8, 16/2, 21а);
- Спартаковская (дома № 18, 26);
- Питомниковая;
- Грибоедова;
- Входная;
- Коннозаводская.
Время завершения ремонтных работ не указывается.
29 марта в Пензе воду отключали в нескольких домах на улицах Пушкина, Ставского, Большой Радищевской, Революционной, Красной. Причина - работы по выносу водопровода из зоны строительства теплотрассы к дому на Революционной.
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