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Общество

Десятки домов в Ахунах остались без холодной воды

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В понедельник, 8 апреля, из-за аварии на сетях на Коннозаводской, 28, отключили воду в домах в микрорайоне Ахуны. Ресурс вернут после завершения ремонта.

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, подачу воды ограничили с 10:00 на следующих улицах:

- Ягодная (дома № 9, 11, 21, 21а);

- Зеленая;

- Школьная;

- Вильямса;

- Мичурина (строения № 2, 8, 16/2, 21а);

- Спартаковская (дома № 18, 26);

- Питомниковая;

- Грибоедова;

- Входная;

- Коннозаводская.

Время завершения ремонтных работ не указывается.

29 марта в Пензе воду отключали в нескольких домах на улицах Пушкина, Ставского, Большой Радищевской, Революционной, Красной. Причина - работы по выносу водопровода из зоны строительства теплотрассы к дому на Революционной.

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