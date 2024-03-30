Сетевое издание|18+|Суббота|30 мар 2024|14:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Дождь |
 

Глас народа

В Пензенском районе на новой дороге образовалась «царь-лужа»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


На новой дороге в Пензенском районе, ведущей от улицы Олимпийской к старой части Засечного, образовалась огромная лужа. Ее сняла на видеокамеру автолюбительница.

На кадрах, опубликованных в пятницу, 29 марта, видно, как легковой автомобиль преодолевает водную преграду, уровнем доходящую до фар.

«Будьте осторожны! Госномер я уже там потеряла», - предупредила девушка.

Видеозапись вызвала большое количество откликов. Кто-то отозвался в юмористическом духе.

«По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там!», «Ура, купальный сезон открыт», «Бесплатная автомойка», «Это обещанный аквапарк», - написали комментаторы.

«Царь-лужа. Чем не экскурсионная достопримечательность?» - отметил еще один подписчик и предложил сочинить легенду. Например, в этой луже мыл ноги Емельян Пугачев, а Михаил Лермонтов, после того как застрял в ней, написал нецензурные стихи.

Многие читатели отнеслись к проблеме всерьез.

«Отправьте в прокуратуру это видео. Бюджетные лямы уплачены за качественную и оборудованную ливневкой магистраль, а по факту - дешевая тропа под огромной лужей», - предложил один из пензенцев.

Также возник спор о наличии ливневой канализации. Кто-то предположил, что она отсутствует, другие утверждают, что есть, но не справляется с нагрузкой.

Строительство дороги началось в феврале 2023 года и должно было закончиться не позднее 20 ноября. Однако дело застопорилось, и дорогу сдали чуть позже - в декабре. Новый путь по улице Олимпийской нужен, чтобы разгрузить въезд в областной центр по трассе Пенза - Шемышейка.

В Пензенском районе на новой дороге образовалась «царь-лужа»

В субботу, 30 марта, стало известно, что движение по дороге-дублеру шемышейской трассы перекрыто.

Видео «Пенза новости», фото № 2 «Автохам Пенза».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте