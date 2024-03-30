В Пензенском районе на новой дороге образовалась «царь-лужа»

30.03.2024 | 12:05

На новой дороге в Пензенском районе, ведущей от улицы Олимпийской к старой части Засечного, образовалась огромная лужа. Ее сняла на видеокамеру автолюбительница.

На кадрах, опубликованных в пятницу, 29 марта, видно, как легковой автомобиль преодолевает водную преграду, уровнем доходящую до фар.

«Будьте осторожны! Госномер я уже там потеряла», - предупредила девушка.

Видеозапись вызвала большое количество откликов. Кто-то отозвался в юмористическом духе.

«По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там!», «Ура, купальный сезон открыт», «Бесплатная автомойка», «Это обещанный аквапарк», - написали комментаторы.

«Царь-лужа. Чем не экскурсионная достопримечательность?» - отметил еще один подписчик и предложил сочинить легенду. Например, в этой луже мыл ноги Емельян Пугачев, а Михаил Лермонтов, после того как застрял в ней, написал нецензурные стихи.

Многие читатели отнеслись к проблеме всерьез.

«Отправьте в прокуратуру это видео. Бюджетные лямы уплачены за качественную и оборудованную ливневкой магистраль, а по факту - дешевая тропа под огромной лужей», - предложил один из пензенцев.

Также возник спор о наличии ливневой канализации. Кто-то предположил, что она отсутствует, другие утверждают, что есть, но не справляется с нагрузкой.

Строительство дороги началось в феврале 2023 года и должно было закончиться не позднее 20 ноября. Однако дело застопорилось, и дорогу сдали чуть позже - в декабре. Новый путь по улице Олимпийской нужен, чтобы разгрузить въезд в областной центр по трассе Пенза - Шемышейка.

В субботу, 30 марта, стало известно, что движение по дороге-дублеру шемышейской трассы перекрыто.

Видео «Пенза новости», фото № 2 «Автохам Пенза».