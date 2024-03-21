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Глас народа

Перекресток у Центрального рынка залило канализационными стоками

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В четверг, 21 марта, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница Пензы Оксана М. Она рассказала о состоянии перекрестка улиц Суворова и Урицкого.

«Проезжая часть залита: из люка хлещет канализация. Перейти на другую сторону невозможно. И вонища - с ног сшибает. Фу, какая гадость!» - сообщила она о происходящем.

В подтверждение своих слов пензячка предоставила фото перекрестка. На снимке видно, что вода полностью скрыла дорогу: чтобы попасть на другую сторону, пешеходам придется погрузиться в черную зловонную жижу.

В августе 2023 года на Суворова провалился самотечный канализационный коллектор диаметром 500 мм. Улицу перекрыли и заменили 34 метра коммуникаций.

Однако через пару часов после возобновления движения на том же участке вновь прорвалась канализация. Было решено в срочном порядке переложить оставшийся аварийные сети. Для этого улицу Суворова перекрывали от Московской до Урицкого, а Чехова - от Суворова до Долгова.

С приходом весны, похоже, проблема с канализацией на улице Суворова вновь открылась, но уже на участке, до которого новый коллектор не дотянулся.

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