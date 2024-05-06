В Пензе обновили портрет маршала Жукова

06.05.2024 | 19:34

Администрация Пензы сдержала обещание и к 9 Мая обновила портрет полководца Георгия Константиновича Жукова, размещенный на ее здании.

О проделанной работе в мэрии сообщили в понедельник, 6 мая, подчеркнув, что маршал сыграл огромную роль в Победе над фашистскими войсками в Великой Отечественной войне.

На неподобающее состояние портрета горожане указывали в сентябре 2023 года.

«Изображение все выцвело, краски пропали, остались, по сути, только контуры лица. Из уважения к памяти великого полководца необходимо в срочном порядке обновить этот плакат», - писал пензенец на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». К посту он прикреплял фотографии, на которых было видно: портрет четырежды Героя Советского Союза из цветного превратился в черно-белый.

В администрации тогда поблагодарили горожанина за внимательность и активную позицию и пообещали заменить баннер ко Дню Победы.