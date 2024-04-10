Пензенец о пруде у 6-й больницы: Ребята, не вздумайте купаться!

10.04.2024 | 10:25

Житель Пензы Алексей запечатлел на видеокамеру водоем у 6-й больницы - одно из излюбленных мест отдыха горожан.

На записи видно, что весь берег у кромки воды усеян мусором. Плавает он и в самом пруду. Пластиковые бутылки, пакеты, шины, палки и бревна, утонувший рюкзак, битое стекло - такую картину можно наблюдать повсеместно.

«Судя по обилию мусора, никто его со дна не убирал. Воду спускали, наверное, чтобы что-то на берегу сделать. А здесь как был мусор, так и валяется. Говорили: почистим, почистим. Все это болтовня. Так что, ребята, не вздумайте купаться - последнее здоровье оставите здесь. И цвет такой интересный у воды: то ли бензин, то ли мазут плавает. Грязь, грязь, грязь», - комментирует автор видео.

В 2022-2023 годах на пруду проводились работы по расчистке и углублению дна. На них было выделено 27,5 млн рублей. Планировалось, что это позволит не только остановить деструктивные процессы, но и насытить воду кислородом за счет активизации заиленных родников.

Год назад, в апреле 2023-го, еще один неравнодушный пензенец возмутился грудами мусора, которые никто не убрал перед тем, как начать наполнение пруда водой. Он предположил, что весь хлам с берегов вновь окажется на дне. По-видимому, предсказание горожанина сбылось.

Видео из телеграм-канала «Октябрьский район».