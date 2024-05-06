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Общество

У пензенцев есть возможность позвонить в колокола Спасского собора

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В пасхальные дни все желающие в сопровождении звонаря могут подняться на большую колокольню Спасского кафедрального собора и позвонить в колокола.

Единственное условие - необходимо сформировать группу от 10 человек.

6, 7, 8, 9, 10 и 11 мая группы организуются после утреннего богослужения (около 9:30, после крестного хода) и до 16:20.

После вечерней службы 6, 7, 8, 9 и 10 мая будет осуществляться один подъем на колокольню групп из не более чем 20 человек. Сбор в 18:00 у входа.

У пензенцев есть возможность позвонить в колокола Спасского собора

«Детям до 7 лет подниматься на большую колокольню не благословляется, детей от 7 до 10 лет ждем только в индивидуальном сопровождении взрослых! В группе детей от 10 до 14 лет необходимо присутствие не менее двух взрослых сопровождающих. Возможен подъем организованных групп по предварительной договоренности, тел. 89613540101, Аркадий», - уточнили в Спасском кафедральном соборе.

В случае непогоды (сильный дождь, ветер) подъемы на колокольню отменятся.

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