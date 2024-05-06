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Общество

Пензенцы смогут добраться до Крыма без пересадок

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С 26 мая и до середины июля в Крым можно будет добраться по железной дороге без пересадок: назначен пассажирский поезд № 552/551 «Таврия» Нижний Новгород - Симферополь, который станет проходить через Пензу.

Из Нижнего Новгорода он отправится в 00:09 26 и 30 мая, 5, 9, 15, 19, 25, 29 июня и 5, 9, 15 июля. В Пензу поезд прибудет в 12:47, а в Симферополь - через двое суток в 6:00.

Состав проедет через Арзамас, Саранск, Балашов, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Тамань, Керчь, Семь Колодезей, Владиславовку и Джанкой.

Из Симферополя поезд отправится 23 и 27 мая, 2, 6, 12, 16, 22, 26 июня и 2, 6, 12 июля в 21:10. В Пензе он окажется через день в 8:34, а в Нижнем Новгороде - в 20:00.

О том, будет ли состав курсировать после середины июля, перевозчик обещает сообщить дополнительно.

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