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Глас народа

В Пензе будущие художники и музыканты лишились горячей воды

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В субботу, 27 апреля, в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась студентка художественного училища имени К. А. Савицкого. Девушка живет в общежитии и уже неделю не может воспользоваться душевой.

Речь идет о здании на улице Суворова, 169а. Там выключили горячую воду.

«Теперь понятно, почему художники и музыканты ассоциируются у общества с грязью и беднотой. Студенты не могут помыться на протяжении недели! Из крана идет только ледяная вода, периодически воды вообще нет», - возмутилась девушка.

В Пензе будущие художники и музыканты лишились горячей воды

По ее словам, в комнатах в общежитии стоит запах канализации, проветривание мало помогает.

Девушка добавила, что в общежитии, помимо студентов худучилища, живут еще будущие музыканты и учащиеся православного колледжа.

«Для обучения в ПХУ имени Савицкого студенты съезжаются с разных концов страны. Лично в моей группе есть несколько человек из Новороссийска, Магадана и Сибири. Училище называют лучшим в стране, а на деле у будущих деятелей искусства нет адекватных условий. В училище очень большой конкурс - 8 человек на место, но стоит ли оно того? Непонятно. Почему не выделяется бюджет на студентов? Почему даже то, что мы оплачиваем (я говорю о воде в данном случае), нам не достается?» - задала вопрос студентка.

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