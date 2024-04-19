Зареченцы на три дня останутся без горячей воды

19.04.2024 | 12:17

На следующей неделе жителям Заречного в течение 3 дней придется пользоваться плитами, чтобы нагреть воду. Из кранов будет течь только холодная.

Горячее водоснабжение отключат 23, 24 и 25 апреля с 8:00 до 17:00.

Как сообщили в ООО «ЭнергоПромРесурс», это связано с проведением первого этапа гидравлических испытаний тепловых сетей.

Отопительный сезон в закрытом городе завершился 11 апреля, хотя в образовательные и социальные организации тепло поступало еще несколько дней.

В Пензе батареи стали остывать 10 апреля, в Кузнецке - 15-го.