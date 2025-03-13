Сетевое издание|18+|Четверг|13 мар 2025|18:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
 

Ликбез

Как доказать, что сосед своим ремонтом нарушает закон о тишине?

Печать
Telegram

Вопрос от интернет-пользователя

Сосед постоянно долбит чем-то за стеной, а на претензии отвечает, что имеет право. Что ему грозит за нарушение тишины и как мне доказать, что он шумит?

Ответ специалиста

В Пензенской области с 1 марта 2025 года действуют так называемые тихие часы. Ежедневно с 13:00 до 15:00 запрещено проводить строительные, ремонтные, погpузо-рaзгpyзочные работы в помещениях, если это нарушает тишину и покой граждан.

То же касается шумных работ в воскресенье и нерабочие праздничные дни (за исключением 3, 4, 5, 6 и 8 января). За нарушение предусмотрены предупреждение или штраф.

Стоит отметить, что это не относится к жителям домов, где работы выполняются в течение 2 лет со дня ввода объектов в эксплуатацию.

В Министерстве региональной безопасности Пензенской области объяснили, что является доказательством факта нарушения. Это могут быть показания потерпевшего, свидетелей, заключения эксперта, материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи (в соответствии со статьей 26.2 КоАП РФ).

«Судья, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают имеющиеся доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности», - отметили в министерстве.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте