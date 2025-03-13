Как доказать, что сосед своим ремонтом нарушает закон о тишине?

13.03.2025 | 16:45

Вопрос от интернет-пользователя

Сосед постоянно долбит чем-то за стеной, а на претензии отвечает, что имеет право. Что ему грозит за нарушение тишины и как мне доказать, что он шумит?

Ответ специалиста

В Пензенской области с 1 марта 2025 года действуют так называемые тихие часы. Ежедневно с 13:00 до 15:00 запрещено проводить строительные, ремонтные, погpузо-рaзгpyзочные работы в помещениях, если это нарушает тишину и покой граждан.

То же касается шумных работ в воскресенье и нерабочие праздничные дни (за исключением 3, 4, 5, 6 и 8 января). За нарушение предусмотрены предупреждение или штраф.

Стоит отметить, что это не относится к жителям домов, где работы выполняются в течение 2 лет со дня ввода объектов в эксплуатацию.

В Министерстве региональной безопасности Пензенской области объяснили, что является доказательством факта нарушения. Это могут быть показания потерпевшего, свидетелей, заключения эксперта, материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи (в соответствии со статьей 26.2 КоАП РФ).

«Судья, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают имеющиеся доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности», - отметили в министерстве.