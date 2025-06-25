Философия гармоничной урбанистики: в Пензе появился ЖК «Баланс»

25.06.2025 | 17:12

Первые новоселы ЖК «Баланс» в Ближнем Арбекове уже обустраивают свои квартиры. Скоро начнется передача ключей во втором доме.

Специалисты холдинга «Термодом» рассказали, почему люди выбирают этот жилой комплекс и как можно купить квартиру с выгодой более полумиллиона рублей.

«Баланс» в Ближнем Арбекове предлагает принципиально новый формат проживания, где все продумано до мелочей. Это не просто квартиры, а тщательно спланированная среда, созданная для тех, кто ценит свое время и комфорт.

Главная особенность проекта - гармоничное сочетание удобства и спокойствия. В шаговой доступности расположены супермаркеты, фитнес-центры и салоны красоты, а в самом дворе созданы условия для полноценного отдыха: оборудованная зона для пикников, площадка для йоги, уютные беседки среди зеленых насаждений.

Особое внимание уделено инфраструктуре для семей с детьми. Двор комплекса включает современные игровые площадки с комфортными зонами для родителей. В самом доме расположатся кафе и мини-маркет.

«Баланс» - это тщательно продуманное пространство, где каждый элемент создан для того, чтобы у жителей оставалось больше времени на действительно важные вещи.

До 29 июня одна из квартир ЖК «Баланс» участвует в акции застройщика «Время выгодных решений» - 2-комнатная площадью 64 кв. м. В ней удобный коридор с нишей для шкафа, классические, изолированные комнаты и просторная кухня. До конца недели стоимость квартиры снизили на 10% (580 000 рублей). Такое предложение действует, если купить квартиру за наличные или в ипотеку.

Узнать подробности можно в офисах продаж застройщика, по телефону 8 (8412) 28-28-20, а забронировать квартиру - здесь.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.