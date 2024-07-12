В Пензенской области внесли изменения в закон о тишине

12.07.2024 | 10:29

В Пензенской области приняли изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие запрет на шум в дневные часы и выходные. Инициатива была рассмотрена на сессии регионального Законодательного собрания в пятницу, 12 июля.

До этого нарушать тишину и покой граждан запрещалось с воскресенья по четверг c 22:00 до 6:00, в пятницу и субботу - c 23:00 до 6:00. За нарушение предусмотрены предупреждение или штраф: для граждан - от 1 000 до 2 000 рублей, для должностных лиц - от 2 500 до 4 000, для юридических - от 20 000 до 50 000.

Теперь вводятся так называемые тихие часы и на период с 13:00 до 15:00 (ежедневно) запрещается производство строительных, ремонтных, погpузо-рaзгpyзочных работ в жилых или нежилых помещениях, если это нарушает тишину и покой граждан.

То же касается шумных работ в воскресенье и нерабочие праздничные дни (за исключением 3, 4, 5, 6 и 8 января).

Санкции за несоблюдение правил оставили такими же, как раньше. За повторное нарушение гражданам грозит штраф в размере от 2 000 до 2 500 рублей, должностным лицам - от 4 000 до 5 000 рублей, юридическим - от 50 000 до 70 000 рублей.

«Не подлежат привлечению к административной ответственности граждане, должностные и юридические лица, если их действия направлены на предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций; проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной или общественной безопасности; если работы выполняются в течение двух лет со дня ввода объектов в эксплуатацию, а также в период празднования Нового года с 22:00 31 декабря до 6:00 1 января», - уточнил прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков, внесший законопроект.

Закон с изменениями вступит в силу с 1 марта 2025 года.