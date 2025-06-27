«ПовестЕй» или «пОвестей» - где ударение?

27.06.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Россия - читающая страна: здесь читают не только газеты, но и немало рассказов, романов и повестей. Как правильно поставить ударение в этом слове - на первую О или на вторую Е?

Ударение в русском языке подвижно, в разных падежах и числах даже одного слова может менять место. Для существительных, которые оканчиваются на «-ость» или «-есть» («скорость», «повесть» и т. д.), нет единого правила. Какое именно ударение признается нормативным, то есть образцовым, обязательно нужно уточнять в словаре.

А там указано, что «пОвестей» - это ошибка; ударение падает на окончание: повестЕй, повестЯми, о повестЯх.

Также на окончание ставится ударение во многих словах из этой группы: много новостЕй, должностЕй, скоростЕй, областЕй, крепостЕй.

Вместе с тем ударение сохранится в корне у существительных «местность» и «окрестность» (по мЕстностям, по окрЕстностям), «мощность» (производственные мОщности, ввод новых мОщностей).

Будем правильно ставить ударение, чтобы говорить грамотно!