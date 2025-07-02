Что означает и как появилось слово «корейка»?

02.07.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В магазине выбирают, что купить: колбасу, сало или, может быть, корейку. Что такое корейка?

С Кореей она никак не связана - жительниц этой страны правильно называть кореянками. В Китае живут китаянки, а не китайки, потому что китайка - яблоня. А из Индии приедет индианка, которую нельзя перепутать с индейкой - птицей, чье мясо сегодня так популярно.

И корейка - тоже мясо, обычно копченое, на косточке. О происхождении названия можно только догадываться.

По самой распространенной версии, «корейка», хоть и пишется по-русски через О, происходит от французского слова с латинским корнем carre, что значит «квадрат». Получается, корейка - мясо в виде квадрата со спинной части туши животного. Его считают особенно нежным.

Вероятно, русские повара эту часть назвали на русский манер, ласково - так французское «каре» превратилось в «карейку». А написание с гласной буквой О закрепила традиция.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно!