Ликбез

Что означает и как появилось слово «корейка»?

Печать
Telegram

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В магазине выбирают, что купить: колбасу, сало или, может быть, корейку. Что такое корейка?

С Кореей она никак не связана - жительниц этой страны правильно называть кореянками. В Китае живут китаянки, а не китайки, потому что китайка - яблоня. А из Индии приедет индианка, которую нельзя перепутать с индейкой - птицей, чье мясо сегодня так популярно.

И корейка - тоже мясо, обычно копченое, на косточке. О происхождении названия можно только догадываться.

По самой распространенной версии, «корейка», хоть и пишется по-русски через О, происходит от французского слова с латинским корнем carre, что значит «квадрат». Получается, корейка - мясо в виде квадрата со спинной части туши животного. Его считают особенно нежным.

Вероятно, русские повара эту часть назвали на русский манер, ласково - так французское «каре» превратилось в «карейку». А написание с гласной буквой О закрепила традиция.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно!

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте