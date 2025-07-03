Ликбез

Почему в холодильнике без остановки работает компрессор?

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Вопрос от интернет-пользователя

Холодильник стал постоянно работать, компрессор как будто не останавливается. С чем это может быть связано?

Ответ специалиста

Компрессор холодильника может работать в усиленном режиме по нескольким причинам.

Температура

Если в доме жарко, а двери холодильника открываются часто или уплотнительные резинки стали плохо прилегать к корпусу, компрессору нужно больше времени, чтобы достичь нужной температуры.

Конденсатор

Если трубки на задней части устройства сильно покрыты пылью либо холодильник стоит очень близко к стене и отсутствует нужный зазор, идет перегрев, что также приводит к увеличению работы компрессора.

Хладагент

Если хладагента недостаточно, например из-за утечки, компрессор будет функционировать дольше.

Термостат

Если он неисправен, компрессор может работать, даже когда температура в холодильнике уже достигла нужного уровня.

Вентилятор

Он отвечает за распределение воздуха в камерах. При неполадках компрессор станет компенсировать недостаточную циркуляцию.

Также есть вероятность, что неисправен сам компрессор, отчего он и работает дольше.

Для выявления точной причины проблемы и ее устранения лучше всего обратиться к специалисту.

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