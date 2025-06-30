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«ПамятУя» или «пАмятуя» - где ударение?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Нас предупреждают помнить об ошибках - и не делать их, о случившемся памятУя. Или пАмятуя? Как правильно поставить ударение?

Современный глагол «помнить» («удерживать в памяти») вытеснил из языка старшего родственника «памятовать» с тем же значением. Сегодня используются только несколько его форм: совершенный вид «запамятовать» сохранился в просторечии, но, как ни удивительно, поменял значение на противоположное. «Что-то я запамятовал» означает не «запомнил», а, наоборот, «забыл».

В литературном языке, его книжной разновидности, живут причастие и деепричастие. К сожалению, произносят их часто с ошибками. Между тем запомнить норму просто: ставим ударение всегда только на первый слог, как и в слове «пАмять».

Словари предупреждают: не памятУя - это распространенная ошибка. Правильно - пАмятуя.

Старался учиться хорошо не памятУя, а пАмятуя наказ старших. Не памятУющий, а пАмятующий о своем долге поехал навестить родителей. Легко удержать в голове: пАмять - пАмятующий, пАмятуя.

ПАмятуя современные нормы ударения, будем стараться соблюдать их, чтобы говорить грамотно!

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