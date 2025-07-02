Как выбрать самую сладкую клубнику?

02.07.2025 | 15:29

Вопрос от интернет-пользователя

Иногда покупаю клубнику, она красивая, но несладкая. Как правильно выбирать, чтобы не разочароваться?

Ответ специалиста

При покупке клубники нужно обращать внимание на несколько моментов:

- цвет - ягоды должны быть ярко-красными, без белых или зеленых участков. Это значит, что клубника дозрела;

- размер - стоит выбирать ягоды средней величины, они более сладкие, чем крупные, так как в последних может оказаться слишком много воды;

- запах - от сладкой клубники исходит сильный аромат, и чем он насыщеннее, тем лучше;

- листья - они должны быть зелеными и свежими;

- плотность - хорошая клубника имеет плотную структуру. Если она рыхлая, значит, плод перезрел либо неправильно хранился.

Лучше всего покупать ягоды, пока длится сезон.