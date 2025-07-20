В 4 райцентрах Пензенской области установили площадки для сдачи ГТО

20.07.2025 | 12:41

В Пензенской области в четырех райцентрах - Каменке, Колышлее, Белинском и Башмакове - появились малые спортплощадки, на которых местные жители смогут готовиться к выполнению нормативов ГТО («Готов к труду и обороне»).

В скором времени будут закончены еще две: в селе Индерка Сосновоборского района (там сейчас монтируют оборудование) и селе Сосновка Бековского района (ее завершат на следующей неделе).

«Площадка предоставляет широкий спектр возможностей для занятий спортом. Здесь установлены гимнастические скамьи, перекладины, турники, брусья, силовые и кардиотренажеры», - уточнили в областном министерстве физкультуры и спорта.

Строительство площадок для сдачи ГТО в регионе продолжится. В 2026 году их должно появиться еще семь: в Пензе, Заречном, Кузнецке, Лунинском, Мокшанском, Пензенском и Спасском районах. В 2027-м запланировано создать пять: в Земетчинском, Малосердобинском, Наровчатском, Неверкинском и Шемышейском районах.

В 2024 году знаки отличия ГТО получили более 35 тысяч жителей Пензенской области (выполняли нормативы 51 470 человек).