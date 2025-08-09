Пензенцам не хватает света на новой лестнице к Тропе здоровья

09.08.2025 | 11:26

Пензенцы, желающие воспользоваться новой лестницей от улицы Пацаева к Тропе здоровья (в районе телевизионной вышки), столкнулись с проблемой. В темное время суток там ничего не видно.

Освещения не было и раньше, но теперь, когда установили лестницу, этот факт особенно сильно бросается в глаза.

О проблеме сообщила в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru одна из горожанок. Она рассказала, что в начале и в конце спуска ступени еще можно разглядеть - их освещают стоящие поблизости фонари. Но большая часть конструкции остается в кромешной темноте, идти без фонарика опасно.

«Раз уж взялись за дело, почему бы не сделать идеально?» - возмутилась женщина.

Она подчеркнула, что при имеющихся обстоятельствах 90-метровая лестница, призванная облегчить жизнь пешеходам, справляется со своей задачей лишь отчасти.

Ранее пензенцы раскритиковали проект капитального ремонта Тропы здоровья из-за того, что не предусмотрена установка пандусов.