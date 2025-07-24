На спортплощадке на Олимпийской аллее уложили резиновое покрытие

24.07.2025 | 21:24

В четверг, 24 июля, рабочие завершили укладку бесшовного резинового покрытия на спортивной площадке, расположенной на Олимпийской аллее.

Оно травмобезопасное, поскольку обеспечивает идеальное сцепление со спортивной обувью. «Это покрытие не будет скользить даже во влажном состоянии», - уточнил координатор работ Сергей Яшин.

Уже произведен монтаж тренажеров. Их подобрали, руководствуясь принципами доступности для подростков, молодежи и взрослых, возможности силовых и кардиотренировок, проработки всех групп мышц, сообщается на странице Олимпийской аллеи во «ВКонтакте».

Реконструкцию провели благодаря участию парка Белинского в конкурсе благотворительного фонда.

Открыть площадку должны в ближайшие дни.