Жалобу на состояние тренажера на Тропе здоровья заметили

09.09.2025 | 11:19

Новый тренажер на Тропе здоровья должны отремонтировать в рамках гарантийных обязательств, сообщили в городском управлении культуры в ответ на замечания пензенцев.

8 сентября на странице губернатора во «ВКонтакте» появился сигнал о проблемах с одним из уличных тренажеров. «Сломано соединение (фото предоставлено). Необходим срочный ремонт! Использование может привести к травме», - написал горожанин. По его словам, требуется подтянуть и остальные соединения - многие из них разболтались.

Управление культуры ответило пензенцу в тот же день. В ведомстве пояснили, что заказчиком капитального ремонта Тропы здоровья является Управление капитального строительства (УКС) г. Пензы. «До настоящего времени вышеуказанный объект на баланс ЦПКиО им. Белинского не передавался», - уточнили в управлении культуры.

Тем не менее парк направил в УКС письмо о необходимости привести в порядок спортивное оборудование на Тропе здоровья в рамках гарантийных обязательств.

Обновление прогулочной зоны началось во второй половине 2024 года и закончилось весной 2025-го. На ее благоустройство было выделено 100 млн рублей из регионального бюджета.

Фото Дмитрия Д.