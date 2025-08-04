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Общество

На Тропе здоровья в Пензе монтируют четвертую лестницу

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В Пензе приступили к монтажу лестницы, ведущей с Тропы здоровья к 1-му проезду Станиславского. Обустройство там спуска/подъема - важное для жителей частного сектора решение.

На Тропе здоровья в Пензе монтируют четвертую лестницу

Здесь уже установлена знакомая многим, кто гулял по Тропе, ярко-красная конструкция со ступенями и остановочными площадками. Перил пока нет.

На Тропе здоровья в Пензе монтируют четвертую лестницу

Пользоваться объектом до полного завершения работ запрещено в целях безопасности, поэтому кое-где виднеются сигнальные ленты.

На Тропе здоровья в Пензе монтируют четвертую лестницу

Частично перила пока отсутствуют и на другой лестнице - той, что ведет с Тропы здоровья на улицу Пацаева. Ее должны были сдать в эксплуатацию к 1 августа, однако процесс установки некоторых элементов затянулся.

Всего лестниц на Тропе четыре, две из них в центральной части уже соединили прогулочную зону с парком Белинского.

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