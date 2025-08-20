«Мы измучились!»: маршрут № 25 предложили сделать подвозящим

20.08.2025 | 19:19

Жители Зари много лет страдают из-за переполненных автобусов № 25. В часы пик машины ходят с нарушением интервалов, на остановках собирается много людей и не у всех получается уехать вовремя.

Микрорайон активно застраивается, жителей становится больше, недовольство растет.

На очередную жалобу в Сети ответил представитель регионального минстроя. Он сообщил, что 19 августа был проведен мониторинг работы автобусов. С 8:00 до 9:00 специалисты ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» следили за движением общественного транспорта на остановке «ул. Новоселов»: 25-й проехал в 8:08, 8:20, 8:35, 8:40 и 8:53. При этом наполняемость салонов была средней.

«И это неудивительно, потому что люди едут гораздо раньше. Встали бы в 7:00-7:30, когда 25-й превращается в переполненную консервную банку. Для кого была эта проверка?» - прокомментировала одна из жительниц Зари.

Пензенцы уже предлагали несколько вариантов решения проблемы. Например, они просили пустить к ним автобусы большой вместимости и сократить интервал движения.

Теперь у некоторых жителей Зари появилась новая идея: сделать 25-й подвозящим, чтобы можно было за 10 рублей доезжать до улицы Яшиной, где ходят автобусы № 54, 66, 70, 130 и троллейбусы № 7. Такое предложение прислала в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru местная жительница.

«Большие автобусы решили бы проблему, но жителям Зари их не выделяют. Мы измучились! Дайте тогда хотя бы возможность нормально добраться до больших автобусов - на улицу Яшиной. Я думаю, многие бы согласились. Тогда 25-й мог бы ездить через каждые 5 минут, караваном», - отметила она.