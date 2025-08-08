Сетевое издание|18+|Пятница|8 авг 2025|11:09
На проезжую часть Окружной снова вышли попрошайки

На оживленную проезжую часть Окружной перед перекрестком с улицей Мира продолжают выходить попрошайки.

«Утро 8 августа, 9:40, женщина на «посту», наматывает круги, создавая аварийно опасную ситуацию на дороге», - рассказала жительница расположенного напротив дома № 78.

По ее словам, попрошайки здесь стали неотъемлемой частью городского пейзажа. Друг друга сменяют сразу несколько человек, они предпочитают «работать» в будни, особенно в часы пик, когда автомобилистов больше всего.

В конце зимы и весной между рядами машин целыми днями без устали ездил инвалид-колясочник, затем ему на смену пришли женщины среднего возраста.

Когда водители останавливаются на красный сигнал светофора, попрошайка ходит мимо автомобилей с фотографией ребенка и пакетом для денег, нередко кто-то протягивает ей купюры. Загорается зеленый свет, эти водители уезжают, им на смену приезжают другие - женщина снова идет по рядам. И так по кругу в течение довольно долгого времени.

25 июля на Окружной случилась авария. Один из водителей решил открыть дверь и дать деньги женщине, стоявшей на проезжей части. В эту дверь врезался мотоциклист, ехавший между рядами. Виновница быстро ретировалась, а участникам ДТП ничего не оставалось, кроме как дожидаться сотрудников ГАИ.

Обсуждая событие в Сети, пользователи высказались, что попрошаек следует наказывать за такое. Один из комментаторов даже предложил настроить некоторые камеры в городе именно на это нарушение ПДД.

«Подойдут и пялятся в окно», «Все работают, пусть и это недоразумение идет впахивать», - написали тогда возмущенные пензенцы.

