В Каменском районе водитель ВАЗа погиб в ДТП

Утром в четверг, 7 августа, в Каменском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.
Об аварии сообщили очевидцы. По их словам, около 7:00 вблизи села Ростовка столкнулись 2 автомобиля: ВАЗ-2114 и КамАЗ с мешками сахара.
От удара легковая машина превратилась в груду металла, большегруз слетел в овраг, потеряв товар.
Находившийся внутри ВАЗа водитель от полученных травм скончался.
В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам областной Госавтоинспекции.
