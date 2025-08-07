В Каменском районе водитель ВАЗа погиб в ДТП

07.08.2025 | 13:31

Утром в четверг, 7 августа, в Каменском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Об аварии сообщили очевидцы. По их словам, около 7:00 вблизи села Ростовка столкнулись 2 автомобиля: ВАЗ-2114 и КамАЗ с мешками сахара.

От удара легковая машина превратилась в груду металла, большегруз слетел в овраг, потеряв товар.

Находившийся внутри ВАЗа водитель от полученных травм скончался.

В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам областной Госавтоинспекции.