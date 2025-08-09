Инспекторы проверили, как пензенцы ведут себя у пешеходных переходов

09.08.2025 | 10:21

Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз устроили массовые проверки на территории Пензы. Они следили за поведением горожан у пешеходных переходов.

Во время рейда было выявлено более 200 нарушений. С одной стороны, водители не пропускали желающих перейти дорогу по зебре. С другой - люди пересекали проезжую часть не там, где положено.

«Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила», - сообщил замкомандира ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Пензе Сергей Крюков.

Пензенцев просят помнить, что они несут ответственность не только за собственную жизнь, но и за здоровье других людей.

Ранее в Ермоловке водитель сбил 48-летнего мужчину и скрылся. Пешеход получил травмы, потребовалась госпитализация.