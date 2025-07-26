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На ул. Окружной из-за попрошайки сбили мотоциклиста

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В Пензе пересечение улиц Окружной и Мира облюбовали попрошайки. Горожане уже несколько месяцев наблюдают, как они выходят на дорогу и обращаются к водителям за материальной помощью.

На ул. Окружной из-за попрошайки сбили мотоциклиста

В пятницу, 22 июля, появление попрошайки на проезжей части стало причиной ДТП с мотоциклистом. Момент происшествия попал на видео, которое опубликовали в Сети.

Все случилось напротив дома № 78 на Окружной. Попрошайка приблизилась к остановившемуся микроавтобусу, водитель собрался отдать ей деньги, и в этот момент в открытую им дверь врезался мотоциклист. Ударившись в бок машины в соседней полосе, он упал, при этом слегка задев попрошайку.

На ул. Окружной из-за попрошайки сбили мотоциклиста

Серьезных травм никто не получил. Авария вызвала пробку на этом участке Окружной.

В апреле 2025-го пензенских водителей беспокоила попрошайка на перекрестке улиц Пушкина и Кулакова.

Такие люди создают опасные ситуации на дорогах. Ранее горожан просили сообщать об этом в полицию.

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